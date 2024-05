Empoli salvo all' ultimo respiro - Niang piega la Roma

Leggi tutta la notizia su agi

(Di domenica 26 maggio 2024) AGI - Un gol dial 93' regala una clamorosa salvezza all'all'dell'ultima giornata di Serie A. Al Castellani finisce 2-1 proprio grazie alla rete dell'ex Milan, dopo che Aouar era riuscito a pareggiare l'iniziale gol dell'ex giallorosso Cancellieri. Davide Nicola compie così un altro miracolo mantenendo la categoria a quota 36 punti, condannando incredibilmente il Frosinone che cade in casa con l'Udinese 0-1 (salvi anche i bianconeri). Sconfitta indolore ma comunque amara per la, che nel frattempo già sapeva di non poter partecipare alla prossima Champions League vista la vittoria dell'Atalanta con il Torino (bergamaschi che potranno chiudere addirittura terzi). I diversi obiettivi delle due squadre mettono subito in mostra atteggiamenti diversi da una parte e dall'altra: i toscani più concentrati e aggressivi, i capitolini invece più svagati e remissivi.