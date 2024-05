Empoli-Roma - Serie A | streamin - probabili formazio -i, pronostici

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di domenica 26 maggio 2024)è una partita valida per la trentottesima giornata diA e si gioca domenica alle 20:45:ni,, diretta tv,g. Blindare il sesto posto era l’obiettivo dellanella scorsa giornata e all’Olimpico contro il Genoa è bastato una gol di Lukaku per piegare i rossoblù (1-0) e regalare a Daniele De Rossi la certezza di chiudere tra le prime sei ed evitare un possibile sorpasso della Lazio. Pellegrini – IlVeggente.it (Lapresse)Una posizione che, se l’Atalanta non dovesse arrivare tra le prime quattro, varrebbe la Champions League. Le speranze dei giallorossi di accedere alla più importante manifestazione continentale “dipendono” dunque dalla Dea, fresca di vittoria dell’Europa League: nel caso in cui non si concretizzasse il sorpasso nei confronti di una tra Bologna e Juventus, entrambe attualmente a +2 sugli orobici – ricordiamo che i nerazzurri devono ancora recuperare la partita con la Fiorentina – allora avrebbero modo di festeggiare anche nella Capitale.