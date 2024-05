È morto Richard Sherman - leggendario compositore della Disney | sue le musiche di Mary Poppins - Gli Aristogatti e Il libro della giungla

(Di domenica 26 maggio 2024) Il mondomusica e del cinema piange la scomparsa diM., celebree paroliere statunitense, noto per le sue straordinariee canzoni per classici filmcome “Il”, “La spada nella roccia”, “Gli” e “”.sabato 25 maggio al Cedars-Sinai Medical Center di Beverly Hills a Los Angeles all’età di 95 anni. L’annunciosua scomparsa, dovuta a una malattia legata all’età, è stato dato dalla, con cuiinsieme al fratello Robert (1925-2012) ha collaborato a lungo, diventando una coppia leggendaria delle colonne sonore. I fratelli, assunti direttamente da Walt, hanno creato alcuni dei brani musicali più celebri nella storia del cinema. Tra questi, le indimenticabili “Supercalifragilistichespiralidoso” e “Cam caminì spazzacamin” interpretate da Julie Andrews in “” (1964), con cui vinsero un doppio Oscar per la migliore colonna sonora e la miglior canzone.

