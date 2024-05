È già un campo santo Feltri a valanga | così affossa la sinistra

Grande apprensione intorno a Novak Djokovic. Il campione serbo non è in un buon momento di forma, ma sembra anche soffrire di qualcosa di non molto chiaro. Il vincitore di 24 Slam è stato eliminato troppo presto a Roma. Ed è uscito in semifinale all’Atp 250 di Ginevra, battuto in tre set dal ceco ... thesocialpost