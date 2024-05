(Di domenica 26 maggio 2024) Di Vincenzo Calafiore 27 Maggio 2024 Udine Sognare, immaginare che un desiderio intimo e prezioso si possa realizzare, penso sia il – sogno – più bello. Ma un che di metallico, di freddo, grava sul mondo e sminuisce la vista di un paesaggio lontano dal tempo e che ora diviene sempre più desiderio. A prevalere è un’aria strana piena più di disagio che di amore, è un suono cupo, un incontro drammatico con la maldicente realtà, è uno svegliarsi al contrario. E’ una specie di vita, a prevalere, una vita vuota, addormentata, una gabbia di violenza, e una violenza feroce e grigia che non da tregua a nessuno, luoghi desolati dove gli uomini conducono un’esistenza costruita sulla paura, e sognatori sempre più rari. Non c’è un “vento” nuovo, capace di rompere la pigrizia degli alberi ….

