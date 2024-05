Dopo gli Elkann - la faida dei Benetton

Leggi tutta la notizia su laverita.info

(Di domenica 26 maggio 2024) Luciano rilascia una surreale intervista per dire che l’azienda di maglioncini ha un buco di 100 milioni, annuncia l’addio e scarica sul manager. Non ha visto nulla come a Genova con il ponte Morandi. Dietro il vittimismo radical chic, scontri familiari all’orizzonte. .