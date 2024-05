Diventati medici nel 1970 Ritrovo in Aula Scarpa

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 26 maggio 2024) Sono arrivati da diverse località d’Italia per tornare indietro di 50 anni, a quando studiavano a Pavia. I laureati inna che hanno concluso gli studi universitari nelsi sono ritrovati ieri in, il teatro anatomico. Dopo il benvenuto del pro rettore vicario Giampaolo Azzoni e il saluto di Silvio Bianchi, "il “sollecitatore“ dell’iniziativa, Renata Crotti che l’altro giorno è stata premiata come “Pavese dell’anno“ dal Lions Club Pavia Ticinum Via Francigena ha tenuto un intervento su “La storia gloriosa e plurisecolare dell’Università di Pavia“. "Eravamo tutti amici, abbiamo studiato insieme. Ogni tanto qualcuno entrava in crisi e toccava agli altri sostenerlo" hanno raccontato Maria Maddalena Ricetti di Verona, Fredy Suter di Bergamo, Giovanni Baroni di San Giovanni Rotondo ed Enzo Bramucci di Pesaro. Moltissimi i ricordi che ognuno dei “laureati d’oro“ si porta nel cuore.