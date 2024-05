De Grandis | Inter - ricordo il ‘problema’ italiani! Ora altre squadre

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 26 maggio 2024) Nel commentare le aspettative sull’Italia in vista di EURO 2024, Stefano Dea Sky Sport fa il punto sui nazionali che giocano nelle varie big del campionato di Serie A. Tornando anche a quando in casa nerazzurra, specialmente ai tempi di José Mourinho, la componente italiana era praticamente assente. POCHI NAZIONALI – Uno dei problemi relativi alla Nazionale Italiana è sicuramente il fatto che, particolarmente per quanto riguarda l’attacco, sono pochi i giocatori di alto livello su cui può contare Luciano Spalletti. Quasi tutti dell’, in realtà, che può vantare dei veri top come Alessandro Bastoni, Federico Dimarco e Nicolò Barella, uno dei migliori centrocampisti a livello mondiale. Per il resto, sono molte leitaliane che si affidano maggiormente a giocatori stranieri, basti pensare al Milan che non avrà nemmeno un rappresentante nella lista dei convocati del Commissario Tecnico per EURO 2024.