Davide Nicola cerca l’ennesima impresa salvezza | sarebbe la terza consecutiva per l’Empoli

(Di domenica 26 maggio 2024) Quando l’ha presa era penultima in campionato con tredici punti. A prescindere dall’esito di Empoli-Roma,in appena sedici giornate alla guida della squadra toscana ne ha totalizzati ventuno. Nel solo girone di ritornoquattordicesimo. Adesso al ‘Castellani’ gli azzurri (terzultimi con 33 punti, ad un punto dall’Udinese e due dal Frosinone, con quest’ultime in campo allo ‘Stirpe’) inseguono la vittoria che regalerebbe una permanenza storica in A. Un po’ perchéla(mai così tante nella storia del club in massima serie) e un po’ perché confezionerebbedi, che ha già messo la firma su salvezze – più o meno miracolose – a Crotone, Udinese, Genoa, Torino e Salernitana.ha presoin ritardo, ma è riuscito a restituire ordine e brillantezza alla squadra toscana. Gli azzurri hanno collezionato sette punti nelle ultime tre gare casalinghe in campionato, riuscendo a mantenere la porta inviolata nelle due più recenti.