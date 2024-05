Dall’emergenza Covid alla nuova sede Il bilancio del presidente uscente

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 26 maggio 2024) Con lapresidenza che si è insediata giusto in questi giorni, termina il mandato delFabio Bocca, giovane guida della Croce Rossa del comitato di Lucca che in questi ultimi quattro anni ha vissuto sì momenti di grande soddisfazione come in occasione dell’inaugurazione della, ma anche assai complicati. Appena insediato infatti, il direttivo della Cri dovette affrontare la situazione di emergenza dovuta all’epidemia di19. Oggi Bocca dunque al termine del mandato vuole fare alcuni ringraziamenti. "Questo percorso è stato segnato da sfide, successi, momenti di crescita e soprattutto da un’incommensurabile dedizione da parte di tutto il comitato - afferma - . Abbiamo affrontato emergenze sanitarie, sociali e ambientali, sempre con la ferma volontà di fare la differenza. Abbiamo promosso la cultura del primo soccorso, organizzato corsi di formazione e sensibilizzato la popolazione su temi cruciali come la prevenzione delle malattie e la sicurezza.