Da Torino a Treviso cedimenti all’Islam sempre più allarmanti Ma la sinistra non voleva una scuola laica?

(Di domenica 26 maggio 2024) Due notizie sembrano assemblarsi tra loro in un affresco potentissimo di schizofrenia politica e culturale. Ci rimandano un quadro grottesco, forse preoccupante ma anche a suo modo tragicamente divertente, perché finalmente ci consentono, entrambe, di urlare che il Re è nudo e che davvero i moralisti di, i solerti censori dalla vivida morale laicista erano troppo intenti a nascondere i loro scheletri negli armadi altrui per accorgersi di quale livello di degrado si stesse raggiungendo., Dante e gli alunni islamici La prima vicenda ci arriva da un plesso scolastico di, dove un docente ha ben pensato di esonerare due studenti di fede islamica dallo studio di Dante. La polemica di alcuni settori islamici contro il Sommo Poeta è nota: all’autore della Divina Commedia non si perdona l’aver conficcato il Profeta Maometto tra i seminatori di discordia, e poco importa che la questione interpretativa sia più complessa di un mero derby religioso, che il capolavoro dantesco, asse portante della cultura italiana, risalga a centinaia di anni fa, rispondendo di sensibilità e temi culturali e religiosi cui nessuno potrebbe pensare di attagliare schemi dell’attualità sic et simpliciter.

Forte grandinata a Torino, mezzi spargisale tra il ghiaccio - Forte grandinata a torino, mezzi spargisale tra il ghiaccio - torino, 25 MAG - Sono state centinaia le chiamate arrivate in poche ore, ieri, alla centrale operativa della polizia locale, che ha visto oltre 30 pattuglie impegnate per fronteggiare i rallentamenti ... tribunatreviso.gelocal

Treviso, prosciutti spacciati per italiani per entrare nelle Dop: due condanne e tre assoluzioni per gli allevatori - treviso, prosciutti spacciati per italiani per entrare nelle Dop: due condanne e tre assoluzioni per gli allevatori - Le cosce destinate a diventare Dop del Consorzio di Parma e di San Daniele erano di suini nati dall'incrocio tra scrofe italiane e un verro danese, il Duroc ... corrieredelveneto.corriere

Preghiere islamiche annullate e "sermoni antisionisti": cosa sta succedendo al Politecnico di Torino - Preghiere islamiche annullate e "sermoni antisionisti": cosa sta succedendo al Politecnico di torino - È stata annullata la preghiera annunciata per oggi 24 maggio dal predicatore Brahim Baya al Politecnico di torino, che già venerdì scorso aveva scatenato dure polemiche per le parole su Israele e per ... today