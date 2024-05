Copa America - ci sarà anche l’Italia | novità assoluta

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di domenica 26 maggio 2024) Notizia incredibile. Inci. Ecco come e perché la nostra nazionalenegli Stati Uniti quest’estate.il turno delle nazionali in estate. Italia e Argentina si presentano alle competizioni continentali da campioni in carica. Entrambe le compagni puntano a difendere il proprio titolo. L’Europeo si terrà in Germania. Gli azzurri di Spalletti non arrivano certo da favoriti ma daranno battaglia a tutti. I campioni del mondo invece si presentano allada favoriti con il Brasile. Notizia dell’ultima ora è che il nostro paesepresente nella competizionena.negli USA Continua la collaborazione a distanza tra UEFA e CONMEBOL. Le due associazioni continentali è tempo che lavorano a stretto contatto riguardo le tematiche che sconvolgono ogni giorno il mondo del calcio.