Colpi di pistola dopo lite in famiglia a Brindisi | grave donna di 47 anni - arrestato il cognato

Le star femminili di Superman hanno un fisico perfetto dopo il duro allenamento a cui si sono sottoposte in preparazione delle riprese. Le interpreti femminili di Superman si allenano in palestra sfoggiando fisici perfetti per il film di James Gunn, attualmente in lavorazione, nelle nuove foto ... movieplayer

In concorso al Festival di Cannes un altro film “musicale” e francese travolgente dopo Emilia Pérez . È L’amour Ouf di Gilles Lellouche, con Adèle Exarchopoulos (Palma d’oro per La vita di Adele nel 2013). Non è prettamente un musical, come il titolo di Jacques Audiard, ma la musica è parte vitale ... gqitalia

Brindisi, lite familiare lungo la statale: donna ferita da colpi di pistola, è grave - Brindisi, lite familiare lungo la statale: donna ferita da colpi di pistola, è grave - La lite è culminata con l'esplosione di colpi di arma da fuoco che hanno ferito gravemente una donna. Durante la colluttazione, anche un uomo è rimasto gravemente ferito alla testa, colpito con una ... 41esimoparallelo