Classifica sportiva LaLiga EA – Giornata 38

(Di domenica 26 maggio 2024) Calcio iberico: En disputa la jornada 38 y última deEA Sports 2023-2024, en la que no había nada en juego a efectos clasificatorios. El Real Madrid (95) es campeón y jugará la próxima Champions League junto a FC Barcelona (82), Girona (81) y Atlético de Madrid (76). Los culés se aseguraron también su presencia en la Supercopa de España, con el subcampeonato. En lo que respecta a las otras competiciones continentales, a la Europa Lague irán Athletic y Real Sociedad, quinto y sexto, con 68 y 60 puntos respectivamente, y el Betis (57), séptimo, disputará la Conference League. Las plazas de descenso son para Cádiz (33), Almería (21) y Granada (21); los tres equipos andaluces regresan a Segunda División. En la jornada final, con la derrota de los nazaríes en Montilivi y la goleada del Almería al Cádiz (6-1), el conjunto granadino ha acabado como farolillo rojo de. Lo único interesante para la entrega final del campeonato era la lucha por el Pichichi, que se decidió a favor de Dovbyk, y la disputa del Zamora en la que Unai Simón se aseguró el premio, dejando a Ter Stegen sin opciones de revalidar el galardón.

Giorni caldissimi per il calcio spagnolo! A pesar de las rotaciones, el Real Madrid ganó en el campo de la Real Sociedad (0-1) en la jornada 33 de LaLiga EA Sports 2023-2024. Al equipo de Ancelotti solo le faltan 4 puntos para asegurar matemáticamente su 36º título liguero: es líder con 84, catorce más que el FC Barcelona, segundo con 70. justcalcio

Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sulla Liga pervenuta in redazione: En la jornada 34 de LaLiga EA Sports 2023-2024 el Real Madrid certificó matemáticamente su 36º título liguero, gracias a su victoria sobre el Cádiz (3-0) y la posterior derrota del FC Barcelona en Montilivi (4-2). justcalcio

Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sulla Liga pervenuta in redazione: El cierre a la jornada 35 de LaLiga EA Sports 2023-2024 se lo pone el FC Barcelona que recibe en la noche del lunes a la Real Sociedad, en un partido clave en la lucha por el subcampeonato. justcalcio

LaLiga, stop Real Madrid: il Betis sfila il pareggio - laliga, stop Real Madrid: il Betis sfila il pareggio - Si chiude anche la stagione del Real Madrid che non va oltre al pareggio contro il Betis. Il risultato è di 0-0 in una gara non così entusiasmante, ma che ha ... footballnews24

Las Palmas-Alaves, il pronostico de LaLiga: match da Under - Las Palmas-Alaves, il pronostico de laliga: match da Under - Siamo giunto all'ultima giornata de laliga, che sarà praticamente ininfluente sulla classifica finale, in quanto tutti i verdetti sono ormai già decisi. Il ... footballnews24