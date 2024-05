Classifica Amici 23 - Mida e Petit superano Sarah Toscano fuori dalla Top 10 ma vince con gli ascolti in streaming

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di domenica 26 maggio 2024) È trascorsa poco più di una settimanafinale di23, conclusasi con la vittoria di. Attualmente, i cantanti sono impegnati nei loro tour instore, in seguito alla pubblicazione dei primi EP: come sta andando ladi vendita?23,23, gli EP: ecco come hanno debuttato. Lo scorso venerdì, infatti, sono stati rilasciati gli album di, Lil Jolie e della stessa, mentre Holden è stato pubblicato dopo e verrà inserito la prossima settimana. In questi giorni è stata rilasciata la nuovaFIMI della settimana e, nella Top 10, figurano due degli ex allievi di questa edizione. Si tratta di, cheposizionandosi rispettivamente al nono e al decimo posto., invece, con il suo EP contenente la hit ' Sexy Magica' , si ferma in dodicesima posizione.