Chiosco nel parco pubblico Ecco il nuovo avviso di gara

(Di domenica 26 maggio 2024) Il Comune fa un passo indietro sull’assegnazione per la gestione delalin via Carlo d’Adda. Quel piccolo bar, dunque, non deve rimanere inutilizzato e l’ente corre ai ripari per assegnarne la gestione condipubblica in cui si mette mano agli accordi da sottoporre al bando. Tra i cambiamenti più rilevanti il taglio economico sul canone annuale che passa da 7 a 3.800 euro. La nuovaprevede, inoltre, lo sgravio del 50%, con tetto massimo diecimila euro, sui costi di arredo e accessori per l’avviamento dell’attività da spalmare con riduzione del canone nei 12 anni di gestione, con la clausola però di cedere poi gli arredi al comune al termine del contratto. Poco più di 15 mq, la struttura prefabbricata messa a bando può contare sull’utilizzo di 135 metri quadrati di piazzale esterno, il cui costo del suoloè già conteggiato nel canone di gestione.