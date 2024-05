Chi lascia L’Isola tra Edoardo - Artu - Lin -a, Karina e Dario | i risultati dei sondaggi

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di domenica 26 maggio 2024) C’è un televoto aperto da mercoledì sera e adesso la domanda è: chidei Famosi trar Dainese,Franco,Sapsai,Cassini e Linda Morselli. Uno tra questi cinque naufraghi sarà eliminato e dovrà abbandonare definitivamente Cayo Cochinos e l’Honduras. Con il nuovo eliminato i naufraghi in gioco resteranno dieci e non ci sarà nessuna new entry, anche perché il reality si avvicina alla chiusura, la finale è prevista per il 12 giugno. Chidei Famosi trar, Linda e. Ma quindi chidei Famosi? Secondo isui social, nei forum e sui siti che si occupano del programma di Vladimi Luxuria, possono stare tranquillir Dainese edFranco. AncheSapsai dovrebb esalvarsi (per la gioia dir, che è pronto a dare il via ad un incontro alchemico-artistico con la nuova arrivata). L’eliminato invece dovrebbe essere uno traCassini e Linda Morselli.