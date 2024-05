Centri del Riuso - bando ok Li gestirà Federconsumatori

(Di domenica 26 maggio 2024) Ci sono la raccolta e la gestione dei rifiuti al centro dell’attenzione nel territorio del Trasimeno. Il futuro deidelè stato infatti il focus dell’incontro che si è svolto tra la dirigenza di Tsa Trasimeno Servizi ambientali e il Comitato di gestione. Obiettivo dell’incontro, alla presenza del presidente di Tsa, Cristian Betti, le modalità e le sinergie per una corretta funzionalità dei. A seguito delpubblico emesso dal Comune di Corciano in qualità di capofila, l’affidamento della gestione integrata deididi Corciano e Panicale, è risultata affidataria l’associazioneprovinciale di Perugia. "Abbiamo posto le basi per rinnovare una collaborazione sempre più proficua nell’ottica della sostenibilità. Idelsono un’opportunità per tutti per ridurre la produzione di rifiuti che, con la corretta differenziazione, sono determinanti nella salvaguardia dell’ambiente.

