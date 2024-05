Casa Albergo in vendita La marcia dei residenti | Chi compra l’edificio acquista anche noi

(Di domenica 26 maggio 2024) "Chila, prendei suoi inquilini", si legge sul foglio che è stato attaccato sulla porta della struttura di via Fogagnolo, che per 30 anni ha rappresentato un pezzo fondamentale del welfare cittadino e che oggi è stata messa indall’amministrazione. Voluta dall’allora sindaco Abramo Oldrini, inaugurata alla presenza dell’arcivescovo Carlo Maria Martini, per decenni ha ospitato persone fragili, sfrattati, donne vittime di violenza, anziani soli seguiti dagli assistenti sociali. Ieri pomeriggio quelli che sono ancora idella, un centinaio di persone, hanno sfilato per le vie del centro insieme all’Unione Inquilini, ai comitati per il diritto alla, ad esponenti di associazioni e partiti. "Ancora nei giorni scorsi si sono presentati i carabinieri. Presto ci sarà uno sgombero. Dove andremo? Che fine faremo?", chiede una mamma con 2 minori.

