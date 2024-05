Carosello Carosone - L’Isol - Report o La guerra di domani? La tv del 26 maggio

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 26 maggio 2024) Per la prima serata in tv, domenica 26su RaiUno alle 21.25 prenderà il via la fiction “”, con Eduardo Scarpetta. Renatoè uno dei musicisti italiani più amati del mondo. Ma pochi conoscono la sua storia, che ha attraversato la Napoli degli anni Trenta, le colonie africane degli anni Quaranta e la Dolce Vita degli anni Cinquanta. Dai primi passi a Napoli alle tournée mondiali, fino al sorprendente ritiro annunciato in diretta TV proprio all’apice del successo. Il racconto di un gigante dello spettacolo che più di ogni cosa ha amato la musica e il suo pubblico e che, a cento anni dalla sua nascita, fa ancora ballare tutto il mondo. Su RaiDue alle 21 l’appuntamento è con il telefilm “9-1-1”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Ricominciare da capo”: Bobby ed suoi corrono per salvare un guru dalla rivolta dei suoi seguaci e rispondono ad una chiamata di emergenza in un parrucchiere di lusso.