Carabinieri | Massimo Canale è stato promosso al grado di Maggiore

(Di domenica 26 maggio 2024) Il comandante deidella Compagnia di Montegiorgioaldi. E’il comandante provinciale di Fermo, il Colonnello Gino Domenico Troiani, ieri mattina nel corso di una breve cerimonia tenutasi a Fermo, ad apporre personalmente i nuovi gradi sulle spalline dell’uniforme dell’ufficiale. Arruolato nell’Arma nel 1997 come allievo carabiniere, poi come allievo sottufficiale,dopo il corso biennale allievi marescialli presso la Scuola sottufficiali di Velletri, ha preservizio nella Stazionedi Vallinfreda dal 1999 fino al 2004, successivamente a Subiaco sino all’anno 2011, per poi vincere il concorso per ufficiali ed esserealdi Sottotenente. Da ufficiale ècomandante del Nucleo operativo e radiomobile della Compagniadi Lanciano dal 2012 fino al 2019, per poi approdare nel 2019 al comando della Compagnia di Montegiorgio.