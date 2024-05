Cancro - sempre più casi negli under 40 | la parola dell’esperto

(Di domenica 26 maggio 2024) Articolo pubblicato domenica 26 Maggio 2024, 20:02 Gli esperti affermano che èpiù frequente riscontrare la presenza delnelle persone con età inferiore ai 40 anni. A Roma esiste un osservatorio che si occupa dello studio di questi, con l’obiettivo di comprenderne le cause e cercare soluzioni, che migliorino la vita del L'articolo proviene da Il Difforme. .

I medici stanno cercando di capire perché i casi di cancro del colon -retto sono in aumento tra le generazioni più giovani . I sintomi più comuni sono legati al cambiamento delle abitudini intestinali, potrebbe essere stitichezza, diarrea, dolore addominale, o sanguinamento rettale.Continua a ... fanpage

Se Re Carlo sembra abbia davvero recuperato bene e si sia ripreso dal cancro , non altrettanto di successo sono le decisioni che ha preso per quello che riguarda la sua immagine. Infatti, ha commissionato il peggior Ritratto di sempre che lo fa sembrare un mostro. Re Carlo , prima cerimonia di ... dilei

Prosegue come una leonessa la battaglia contro il tumore Kate Middleton , dopo l’annuncio della malattia lo scorso marzo. Era stata proprio la principessa, moglie dell’erede al trono William d’Inghilterra, ad annunciare la sua lotta contro il cancro con un video che aveva fatto in pochi minuti il ... isaechia

Individuati biomarcatori che avvisano della presenza di tumore 7 anni prima dei sintomi - Individuati biomarcatori che avvisano della presenza di tumore 7 anni prima dei sintomi - Due studi recenti hanno Individuato dei biomarcatori che aiutano ad avvisare della presenza di tumore 7 anni prima dei sintomi. blitzquotidiano

Paola Perego racconta: “La mia lotta contro il cancro” - Paola Perego racconta: “La mia lotta contro il cancro” - “Mi ha sempre assecondata, anche se non ha mai ballato con me ... gli attacchi di panico l’hanno accompagnata per gran parte della sua vita professionale. “Parlare del mio cancro e degli attacchi di ... newsmondo

Oltre 800 runners hanno partecipato alla 23/ma edizione della “Stracandiolo – Corri per la ricerca” - Oltre 800 runners hanno partecipato alla 23/ma edizione della “Stracandiolo – Corri per la ricerca” - Grande successo di partecipanti, oltre 800, alla 23/ma edizione della “Stracandiolo – Corri per la ricerca”, la gara podistica del calendario regionale Fidal e Uisp che da sempre sostiene la lotta con ... ideawebtv