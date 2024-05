(Di domenica 26 maggio 2024) Sarà in Piazza Giuseppe Giusti a Monsummano Terme nella tarda mattinata di oggi che conosceremo il nuovo campione toscano della categoria(deve avere la residenza in Toscana indipendentemente dalla società di appartenenza e nazionalità) che succederà a Edoardo Cipollini vincitore nel 2023, e che in questa stagione è salito nella categoria Under 23 con il Team MBHbank Colpack Ballan. La gara organizzata dalla Polisportiva Monsummanese (un riconoscimento meritato per la società del presidente Alessio Giusfredi, sempre molto attiva a presente nell’atività del territorio toscano) sarà valevole per il quarto Trofeo Marino Romani, storico presidente della società di Monsummano Terme e per il Memorial Luigi Scrima. Oltre a tutti glitoscani che si contenderanno la maglia, sono stati ammessi anche i corridori extraregionali ed il numero degli iscritti ha toccato quota 165. Tra i favoriti della corsa gli atleti delle società organizzatrice, quelli della Vangi Il Pirata, del Team Franco Ballerini.

E’ stata la giornata delle sorprese quella andata in scena nel campionato Juniores provinciale. La capolista Pietà 2004 impatta a reti bianche sul terreno di gioco del Nelli del Montemurlo Jolly, ma l’inseguitrice Casale Fattoria spreca una colossale occasione per l’aggancio perdendo al San Biagio 2-0 col Chiesanuova. sport.quotidiano

