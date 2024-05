(Di domenica 26 maggio 2024)unanel quartiere Libertà-Cristo Re a Monza: chiusura, sequestro dell’attrezzatura e multa di 5.100 euro al titolare. Nel locale trasformato ini vigili dei nuclei Annonaria e Presidio Quartieri hanno trovato quattro ponti di sollevamento, una cassettiera con utensili appositi allo svolgimento del mestiere, cinque pistole per compressore, un compressore silenzioso e uno per, un aspiratore automatico di olio, due martinetti, uno smonta ruote e una bilanciatrice oltre a pezzi di rio per auto. Completata l’ispezione, gli agenti hanno provveduto a chiudere definitivamente l’attività. Ale.Cri. .

Tarantini Time QuotidianoIl personale della Sezione Polizia Stradale di Taranto, nell’ambito dei periodici controlli finalizzati al contrasto dello smaltimento illegale di rifiuti pericolosi ed al costante monitoraggio delle attività di autoriparazioni sprovviste delle autorizzazioni previste per legge, ha raccolto indizi utili a ritenere che un locale situato nel Comune di Grottaglie sia adibito ad autofficina/carrozzeria del tutto abusiva. tarantinitime

Un capannone di 400 metri quadrati è stato sequestrato dalle autorità per alcune irregolarità a Lago Patria. L’attività svolta all’interno consisteva nella riparazione di macchine agricole senza l’autorizzazione necessaria per l’emissione in atmosfera. teleclubitalia

I controlli in via Sant’Alfonso Maria dei Liguori. La Polizia Locale ha scoperto che mancavano le autorizzazioni.Continua a leggere . fanpage

Blitz alle officine Casaralta. Quattro occupanti abusivi allontanati dai carabinieri - Blitz alle officine Casaralta. Quattro occupanti abusivi allontanati dai carabinieri - Le ex officine chiusero i battenti negli anni Duemila e non sono mai più state riqualificate. Nella circostanza di ieri, come detto, i quattro soggetti sono stati sorpresi all’interno della proprietà ... ilrestodelcarlino

Cambi gomme e riparazioni. Scoperta officina abusiva - Cambi gomme e riparazioni. Scoperta officina abusiva - Scoperta una officina abusiva nel quartiere Libertà-Cristo Re a Monza: chiusura, sequestro dell’attrezzatura e multa di 5.100 euro al ... ilgiorno

BOLOGNA – Ex Officine Casaralta: quattro marocchini denunciati dai carabinieri - BOLOGNA – Ex Officine Casaralta: quattro marocchini denunciati dai carabinieri - 25 Maggio 2024 - Proseguono i controlli dei Carabinieri del Comando Provinciale di Bologna sul fronte delle occupazioni abusive, per salvaguardare la proprietà - Renonews.it ... renonews