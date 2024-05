Calendario Roland Garros 2024 oggi | ordine di gioco 26 maggio - orar - -v, streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 26 maggio 2024) La stagione della terra battuta arriva al suo culmine: come sempre accade, l’ultima domenica disegna l’inizio del secondo Slam dell’anno, il. Una prima giornata che sarà subito ricchissima di match a Bois de Boulogne, con 20 match della parte bassa del tabellone maschile e 21 match della parte alta di tabellone femminile. Saranno quattro gli italiani impegnati tra uomini e donne: Lucia Bronzetti avrà l’onore di aprire il programma sullo Chatrier, sfidando Naomi Osaka in un match difficilissimo per la romagnola, ma su un palcoscenico straordinario per godersi questo primo turno Slam. Anche Lorenzo Sonego sarà impegnato su un campo importante: sfida Ugo Humbert per aprire il programma sul Lenglen. Sfida Italia-Francia che proseguirà nel pomeriggio, con Luca Nardi opposto ad Alexandre Muller sul campo 7, mentre Martina Trevisan sfiderà Olga Danilovic sul campo 8. Particolarmente atteso il ritorno e l’esordio di Carlos Alcaraz che sfiderà J.