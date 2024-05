Calendario Europei ginnastica ritmica 2024 oggi in tv | orari 26 maggio - programm - streami -g, italiane in gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 26 maggio 2024)domenica 26va in scena la quinta e ultima giornata di gare aglidi. La rassegna continentale si conclude a Budapest (Ungheria), dove vanno in scena le finali di specialità per le individualiste e i gruppi. Si assegnano le ultime medaglie nella capitale magiara, ma va specificato che questi eventi non saranno previsti alle Olimpiadi di Parigi, dove si gareggerà esclusivamente nell’all-around. L’Italia scenderà in pedana per regalarsi delle importanti soddisfazioni. Sofia Raffaeli ha tutte le carte in regola per puntare al podio tra cerchio, palle, nastro e clavette, dove ci sarà anche Milena Baldassarri. Le Farfalle, guidate dalla capitana Alessia Maurelli, hanno i mezzi necessari per meritarsi la gloria con i cinque cerchi e nel misto. Sarà l’ultima grande uscita internazionale prima della tappa di Coppa del Mondo a Milano, antipasto dei Giochi ormai distanti soltanto un paio di mesi.