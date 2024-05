Calciomercato Lecce - c’è un nuovo attaccante per Corvino?

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 26 maggio 2024) Una salvezza guadagnata sul campo, la seconda consecutiva colta in anticipo rispetto a quella messa a referto nella scorsa annata, per i giallorossi pugliesi che vivranno, ancora, un campionato di Serie A. Dopo la giusta euforia per la permanenza nel massimo campionato italiano di calcio, Pantaleoha timidamente acceso i fari sulche ildovrà svolgere in questa bollente estate. C’è unche potrebbe arrivare dal Napoli che sembra interessare i salentini., Pantaleosu Gaetano e Folorunsho: “Loro sono troppo per le nostre tasche” “La salvezza del? Devo essere sincero, dopo il ritorno in Serie A e la vittoria della Serie B, sapevo che saremo partiti per ultimi nei due anni scorsi: il campo però dice sempre le cose come vengono fatte, e noi per due anni abbiamo fatto un miracolo sportivo e societario. Non siamo mai stati in zona retrocessione, abbiamo una delle squadre più giovani del campionato e proviamo a patrimonializzarla.