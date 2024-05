Cairoli - un’impresa d’Eccellenza | Il mio Meda tra cuore e batticuore

(Di domenica 26 maggio 2024) Chi era domenica allo stadio garantisce che il più commosso era lui. Gigi, il presidente delche prima da bambino-tifoso (il papà era stato direttore generale negli anni ’70), poi da giocatore e infine da dirigente bazzica nell’ambiente da 57 anni. Nelle sue vene scorre sangue bianconero. Lo scorso agosto, pochissimi giorni dopo il ripescaggio in Eccellenza, era al settimo cielo perché era riuscito nel suo intento di riportare l’Aclà dove era fallito qualche anno fa. La squadra era già stata costruita per la Promozione e lui garantì: "Si parte e si va avanti con questi giocatori. Abbiamo dato la parola a loro e non si torna indietro". Guardandosi indietro cosa pensa? "Era una squadra nata per vincere in Promozione e, forse sbagliando, pensavamo fosse adeguata anche per l’Eccellenza. Ma più si sale più crescono le differenze. In Eccellenza ritmo, rapidità, velocità d’esecuzione non sono nemmeno paragonabili rispetto alla serie inferiore.

