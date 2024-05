Caccia - mostra delle polemiche Le doppiette espongono i trofei Gli animalisti | Diseducativo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 26 maggio 2024) Teste mozzate impagliate, scheletri, palchi di corna. Sono i cosiddettiprede uccise dalledel Comprensorio diPeralpi Lecchesi messi in. Lo prevedono i regolamenti provinciali e regionali. Iltore che ha ammazzato l’animale più bello verrà inoltre premiato. "Unacruenta e diseducativa", denuncia Sandro Lavelli, referente provinciale della Lac, la Lega per l’abolizione della, che è anche una guardia venatoria volontaria. Ladeiè stata inaugurata ieri a Barzio, nella sede della Comunità montana di Valsassina, Val d’Esino e Lario Orientale. Prosegue anche oggi. "L’esame deiè un momento importante di verifica della qualità della popolazione prelevata e di conseguenzascelte gestionali effettuate da ogni comprensorio alpino di– spiega in una nota Andrea Beri, segretario del Comprensorio Prealpino Lecchese –.