Bronzetti-Osaka oggi in tv | orario - canale e diretta streaming Roland Garros 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 26 maggio 2024) Luciase la vedrà contro Naominel primo turno del, secondo Slam della stagione di scena sui campi in terra battuta di Parigi. La romagnola è reduce dall’incredibile sconfitta nei quarti di finale del torneo WTA 250 di Rabat, dove nel terzo e decisivo parziale ha sprecato un vantaggio di 5-0 e 40-30 contro la giocatrice a stelle e strisce Peyton Stearns. L’urna transalpina non gli ha riservato un debutto agile. Di fronte a lei, infatti, c’è la giapponese Naomi, ex numero uno del mondo e che nel suo palmarès annovera ben quattro titoli Major, equamente suddivisi tra Australian Open e US Open. Quest’ultima è scivolata al numero 134 del ranking mondiale per via della maternità ma rappresenta ugualmente un’ostacolo durissimo per via della sua enorme esperienza. Tra le due tenniste si tratta del primo scontro diretto della carriera, conche partirà largamente sfavorita secondo le quote dei bookmakers.