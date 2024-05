Boxe Cinque memorial per un torneo alla Dogali Una due giorni intensa dedicata alla noble art con il ‘Città di Carrara’

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 26 maggio 2024)per un. E’ il 19° “Città di Carrara“ che la Pugilistica Carrarese “Enrico Bertola“ organizza nel prossimo fine settimana(porte girevoli). Duediart pe ricordare un presidente della società, Enrico Ferri, due atleti, Francesco Franchini e Piero Cerù (nella foto), un arbitro, Maurizio Forni e un presidente della federazione regionale, Giuseppe Ghirlanda. Il nonoPiero Cerù è dedicato all’indimenticato pugile che ha portato lacarrarese sotto i riflettori. Cerù è il pugile che più è rimasto nel cuore degli sportivi: 66 i match disputati da professionista, 32 quelli vinti (12 per ko), 7 quelli pareggiati, 27 quelli persi (10 per ko). Categoria superleggero, professionista dal 1966, Cerù arriva presto in palestra dove si fa notare per grinta e doti tecniche. Nel 1971 conquista il titolo italiano contro Romano Fanali nella indimenticabile serata allo stadio dei Marmi davanti a 20mila persone, un record di pubblico mai più eguagliato nella storia dellacarrarese, che si conclude con un successo per intervento medicosettima ripresa (ne erano previste 12).