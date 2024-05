Box Office USA | vince Furiosa - ma con risultati sotto le aspettative

(Di domenica 26 maggio 2024) Il weekend del Memorial Day americano quest’anno prevedeva l’esordio di due film molto attesi quali: a Mad Max Saga e Garfield. Quali saranno stati gli incassi? Nonostante due titoli di grande appeal, almeno sulla carta e prendendo in considerazione le ottime recensioni della critica, il BoxUSA nel weekend del Memorial Day ha registrato numeri in controtendenza rispetto allo scorso anno. Dati alla mano, infatti, il weekend ha stimato 101 milioni di dollari complessivi, contro i 163 milioni raccolti lo scorso anno. Ma cosa realmente non ha funzionato?e la sindrome americana da Mad Max Le previsioni pre-release hanno più volte spinto il prequel di Fury Road ben oltre i 40 milioni di dollari, con alcune stime che addirittura prevedevano il tocco dei 50.

