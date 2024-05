Bocce Davide Paolucci vince il Trofeo Città di Jesi-Trofeo del Verdicchio dei Castelli di Jesi fotogallery

(Di domenica 26 maggio 2024) Specialità raffa. In finale il giocatore di Castelfidardo ha superato Mirko Savoretti. La manifestazione svoltasi al bocciodromo di via Ugo la Malfa è stata organizzata dalla ‘Bocciofilana’ presieduta da Luigi Giulioni. Arbitro della finale Ubaldo Carletti, 26 maggio 2024 –(Castelfidardo)ildideldeidi, specialità raffa, battendo in finale Mirko Savoretti (Caccialanza). Organizzata dalla ‘Bocciofilana’, 66 gli atleti in gara e tutti della categoria A. Le qualificazioni della mattinata aveva visto gli atleti impegnati su cinque campi con otto qualificati alla fase finale del pomeriggio: Moie (), Chiaravalle (Principi), Serra de Conti (Girolimini, Bonfigli), Pianello (Miloro) e(Formicone e Incerti).

Evento di Bocce di buon livello con ottima partecipazione di atleti e di pubblico quella del 14 aprile scoso alla Bocciofila Tavernelle di Colli al Metauro presieduta da Sauro Dini. Era infatti in programma il Trofeo "Biagiotti Your Steel partner", gara diretta da Cesare Freschi divisa nella ... sport.quotidiano

Bocce, La Perosina va in finale: domenica cerca lo scudetto - bocce, La Perosina va in finale: domenica cerca lo scudetto - Per il terzo anno consecutivo La Perosina raggiunge la finalissima scudetto e domani si giocherà il tricolore contro la vincente tra BRB Ivrea e Marenese. ecodelchisone

Bocce. Dai nostri giocatori prove da applausi - bocce. Dai nostri giocatori prove da applausi - La coppia Bonfigli-Renzi trionfa al Trofeo Rinascita a Pesaro, mentre a Marzocca successo per Camperio-Montironi. I giovani Pergolesi-Cannella si distinguono anche ad Ascoli. ilrestodelcarlino

“La Torre” centro delle bocce - “La Torre” centro delle bocce - “bocce for All Rovigo Day”. Sarà una giornata interamente dedicata allo sport delle bocce per tutti e che vedrà in campo il settore femminile adulte, il settore giovanile Under 12 ed il settore parali ... polesine24