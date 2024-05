Berlusconi messo in minoranza dentro Forza Italia? Il retroscena di Quagliariello sulla corsa al Colle del 2015 Tajani | Mai esistito

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 26 maggio 2024) Silvioin? Sembra un’idea assurda, ma è successo davvero: a gennaio del, durante le trattative per l’elezione del nuovo presidente della Repubblica. O almeno è ciò che sostiene Gaetano, politologo, ex ministro delle Riforme e ai tempi coordinatore del Nuovo centrodestra (Ncd), il partitino moderato fondato da Angelino Alfano per sostenere il governo Letta. In un’intervista al Corriere della sera,racconta che per ill’uomo di Arcore avrebbe voluto votare il candidato poi eletto, l’attuale capo dello Stato Sergio Mattarella, ma fu bloccato dalla contrarietà espressa dai colonnelli del suo partito.