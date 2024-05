Beach volley - tris azzurro di podi ma il Future di Battipaglia parla americano

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 26 maggio 2024) Treper l’Italia ma, a differenza di Cervia, niente gradino più alto per le coppie italiane impegnate neldi. Entrambe le finali, maschile e femminile, sono state perse della coppie italiane che erano riuscite a raggiungerle, Viscovich/Dal Corso e R. Orsi Toth/Bianchi, mentre Mancinelli/Mattavelli conquistano, con il terzso posto, il loro primoo assieme. In campo maschile Dal Corso/Viscovich avevano centrato la loro seconda finale consecutiva, dopo quella vinta a Cervia, battendo 2-0 (21-16, 21-18) sena particolari patemi i tedeschi Sagstetter/Just. In finale gli azzurri hanno trovato di fronte gli statunitensi Smith/Webber, reduci dal successo in semifinale 2-0 (21-17, 21-19) con i campioni d’Italia Benzi/Bonifazi.