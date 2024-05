Basket - Serie A1 2023 2024 semifinali playoff | Virtus Bologna ancora di misur - Venezia ko 79-78 e 2-0 nella serie

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 26 maggio 2024) Altra vittoria soffertissima per laSegafredo, che in gara-2 della semifinalebatte 79-78 l’Umana Reyere si porta sul 2-0. Alla Segafredo Arena gli uomini di Luca Banchi dominano in lungo e in largo nel primo tempo, ma come accaduto in gara-1 subiscono la rimonta dei veneti che alla fine sprecano un’altra ghiotta occasione per sovvertire il fattore campo. Laadesso si sposterà al Taliercio, con gara-3 in programma mercoledì 29 maggio. TABELLONE E ACCOPPIAMENTIRISULTATIRISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON REGOLAMENTOLa cronaca – Fin dai primi possessiappare in partita e concentrata, decisa a non lasciare spazio a. Così Cordinier e Dunston firmano il 7-0 e iniziale e la tripla di Pajola vale addirittura il 14-2 dopo meno di cinque minuti del primo quarto.