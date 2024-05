Basket B nazionale La Ristopro perde gara-4 contro Roseto 80-87 e saluta i playoff

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di domenica 26 maggio 2024) Alla squadra di Niccolai non basta una prova eroica di capitan Stanic,spinta da 14 triple va in finale dove affronterà la Libertas Livorno che ha eliminato Jesi CERRETO D’ESI, 26 maggio 2024 – Lando-4 al PalaChemiba. La prima sconfitta casalinga con Niccolai in panchina coincide con la chiusura della serie per 3-1 in favore della corazzata allenata da coach Gramenzi, che passa a Cerreto d’Esi con una prova di grande compattezza e qualità: i 12 assist del leader Mantzaris e le 14 triple di squadra fanno pendere la bilancia verso gli abruzzesi, che affronteranno la Libertas Livorno in finale. Fabriano conclude fra gli applausi convinti del PalaChemiba per una stagione che a metà gennaio la vedeva al dodicesimo posto e che invece si è conclusa in semifinale