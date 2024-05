Baseball | San Marino vince su Parmaclima nel sabato di Serie A 2024 - Bologna ribalta la serie

(Di domenica 26 maggio 2024) Termina con la più che connte vittoria di Sanildedicato alladi. La celeberrima squadra, sul campo amico di Serravalle, ha firmato il tris contro la competitivando lacon un netto 3-0. Dopo il successo di misura della gara-1 di ieri, Sanha letteralmente dilagato in gara-2 imponendosi per 12-3, salvo poi superare gli avversari anche nell’ultimo match per 2-1. Un successo importante che pone la squadra titolata in cima al raggruppamento A con dodici vittorie e tre sconfitte. Secondo posto invece per la UnipolSai di, team abile are le sorti dellabattendo Macerata per 4-5 e per 0-1. Tripla vittoria poi per la BSC Grossetto nel super derby con la BBC, impresa culminata con il 15-10 e il 5-1 di oggi. Nel raggruppamento B da segnalare la vittoria di Verona, corsara nel campo di Modena per 0-3, mentre nel girone C prosegue il buon momento di Rovigo, leader del gruppo dopo aver avuto la meglio su Ronchi per 2-5 e 2-9.

Vanno in archivio i match che chiudono il fine settimana della Serie A di baseball, giunta ormai a un mese in termini di arco di svolgimento. Andiamo a veder quanto accaduto oggi sui diamanti tricolori Nel girone B, se Modena-Poviglio vede la prima gara odierna finire 13-3 a favore della Comcor, i padroni di casa si rifanno con un chiaro e incontrovertibile 5-0 nella seconda sfida, a senso unico in senso assoluto. oasport

Solo vittorie di misura nel venerdì dedicato agli anticipi validi per la Serie A 2024 di baseball. Una giornata molto importante, in quanto ha visto fronteggiarsi nel raggruppamento A due big come San Marino e Parma, in una disputa terminata per 1-0. oasport

