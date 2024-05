Audi A3 rilancia con la ’allstreet’ crossover da città

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 26 maggio 2024) di Francesco Forni Salto in alto perA3, l’ ammiraglia compatta della Casa dei Quattro anelli. Alla gamma si unisce ilurbano, laa ’ruote alte’, nuova offerta chel’eccellenza di una vettura da 28 anni riferimento nel suo segmento. Sempre al comando, antesignana quale modello di lusso del Segmento C, prima compattaa trazione integrale quattro, vettura del Gruppo Volkswagen che ha portato all’esordio la piattaforma MQB e prima ibrida alla spina della sua classe. Oggi il restyling coinvolge anche la classica A3 Sportback a 5 porte che viene affinata, ma non stravolta. Invece la A3 allstreet gioca forte, unica nel suo genere, per estetica e dinamica. L’assetto rialzato di 30 millimetri la distingue, assieme a paraurti, prese d’aria, logo nero in 3D ed estrattore posteriore. Richiama con la sua calandra single frame ottagonale leQ, i Suv: infatti la Sportback conserva la griglia esagonale mentre la allstreet aggiunge i cerchi in lega dedicati.