Atletica - Leonardo Fabbri perde il mondiale stagionale Kovacs sfonda il muro dei 23 e fa paura

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 26 maggio 2024)non è più in possesso della miglior prestazionedi getto del peso. Il fuoriclasse toscano svettava in cima alle liste planetarie con la sassata da 22.95 metri siglata dieci giorni fa al Meeting Savina e poi avvicinata con una bordata da 22.91 un paio di giorni fa ad Asti. Stasera, però, il vice campione del mondo all’aperto ha purtroppo perso la world lead. L’azzurro è infatti stato superato dallo statunitense Joein testa alla classifica. Il Campione del Mondo 2015 e 2019, nonché argento alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e bronzo iridato a Budapest alle spalle del nostro portacolori, ha scagliato l’attrezzo a 23.13 metri a Eugene (USA), dove è andata in scena la quinta tappa della Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante dileggera. Il 34enne si è scatenato al sesto e ultimo tentativo, ma già alla seconda prova si era espresso in 23.