Atletica - Filippo Randazzo torna oltre gli 8 metri | minimo per gli Europei! Furlani con la world lead all’aperto

(Di domenica 26 maggio 2024)togli ottoa distanza di due anni dall’ultima voltala sempre iconica barriera del salto in lungo. L’azzurro si è reso protagonista di un bel balzo da 8.06(1,9 m/s di vento a favore) a Palermo, fermandosi ad appena sei centidal proprio personale datato 16 luglio 2020 a Savona. Il siciliano, ottavo alle Olimpiadi di Tokyo 2020, ha agguantato ilper glidi Roma proprio all’ultima occasione utile, visto che il tempo limite per strappare il biglietto scadeva oggi. Il 27enne ha avuto un sussulto dopo un paio di stagioni molto complicate: era dal 2021 che non atterrava così lontano, ovvero dalle qualificazioni dei Giochi chiuse con 8.10 (0,3 m/s di brezza alle spalle). L’allievo di Carmelo Giarrizzo potrà dunque essere protagonista durante la rassegna continentale che andrà in scena nella capitale dal 7 al 12 giugno e affiancherà una delle grandi stelle dell’interno movimento italiano, ovvero Mattia, indubbiamente uno dei grandi favoriti per le medaglie nella città eterna.