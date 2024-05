Atalanta-Torino - Serie A | streamin - probabili formazio -i, pronostici

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di domenica 26 maggio 2024)è una partita della trentottesima giornata diA e si gioca domenica alle 18:00:ni,, diretta tv eg. L’, grazie al trionfo in Europa League, è entrata ufficialmente in un’altra dimensione. Non più “favola” ma una solidissima realtà non solo a livello nazionale ma anche continentale. Nella finale di Dublino i nerazzurri di Gian Piero Gasperini hanno demolito 3-0 il (fino ad allora) invincibile Bayer Leverkusen, che non conosceva sconfitta da ben 51 partite. Un capolavoro tattico del tecnico piemontese, riuscito a sollevare il suo primo trofeo a 66 anni suonati con una squadra che non ne vinceva uno dagli anni ’60 del secolo scorso. Gasperini con il trofeo della Europa League – IlVeggente.it (Lapresse)La tripletta di Lookman, protagonista assoluto della notte irlandese, ha mandato in visibilio la città di Bergamo e suggellato un ciclo memorabile iniziato nel 2016.