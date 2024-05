Atalanta-Torino 3-0 - nerazzurri quarti e niente Champions per la Roma

(Di domenica 26 maggio 2024) (Adnkronos) – L’batte il3-0 nell’ultima giornata di campionato, si prende il quarto posto in classifica e esclude ladalla prossimaLeague. I, reduci dal trionfo in Europa League, superano i granata con i gol di Scamacca (26?), Lookman (43?) e Pasalic (71?) su rigore. Il successo consente aidi salire a 69 punti e di soffiare il quarto posto al Bologna, quinto a quota 68. Lachiude il campionato in sesta posizione: il piazzamento avrebbe garantito alla squadra allenata da De Rossi la qualificazione alla prossimaLeague se l’avesse chiuso al quinto posto. La, invece, deve accontentarsi di giocare l’Europa League. I, infine, devono anche recuperare la gara con la Fiorentina e potrebbero terminare la Serie A in terza posizione, davanti alla Juventus.

