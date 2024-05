Assegno in dono alla famiglia Anja corona il suo sogno | Andrò al mare e a Parigi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 26 maggio 2024) "Con la nuova auto voglio vedere ile anche". Con queste parole,Qoshi, 9 anni e mezzo, di Lodi Vecchio, malata di Sla, ha emozionato tutti coloro che hanno partecipato, lunedì all’ospedale Buzzi di Milano, a un momento molto speciale per lei, ossia la consegna del maxiche permetterà ai suoi genitori di gestirla meglio, grazie all’acquisto di un’automobile attrezzata.sono stati consegnati i proventi raccolti con la serata musicale organizzata il 9 aprile al Museo del violino di Cremona. I fondi serviranno per garantire gli spostamentibambina malata di Sla, in cura al Buzzi. Durante l’evento è stata annunciata la nascita della Fondazione Giorgio Conti (mutazione dell’associazione con lo stesso creata 36 anni fa e di cui mantiene le finalità). "Complessivamente abbiamo raccolto 13mila euro, che serviranno a realizzare ildi– spiegano dal sodalizio –.