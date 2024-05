Ascolti TV | dati Auditel di ieri - sabato 25 maggio 2024

(Di domenica 26 maggio 2024)tv: idei programmi più visti di25, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 il documentario La nostra Raffaella ha portato a casa 2461 spettatori (15,54% di share); su Canale5 L’album di Amici di Maria De Filippi ha intrattenuto 2013 spettatori (share 15,37%). Su Italia1 il film Shrek Terzo ha ottenuto 834 spettatori (5,22%); su Rai2 l’episodio della serie FBI ha avuto 1000 spettatori (5,93%) e quello di FBI International 946 (6,12%) spettatori; su Rai3 il programma Sapiens – Un solo pianeta ha intrattenuto 880 spettatori (6,27%); su Rete4 il film Unknown – Senza identità ha ottenuto 871 spettatori (5,90%); su La7 il programma In altre parole ne ha totalizzati 1005 (6,25%).

