Armi per colpire la Russia Perché l' ok di Stoltenberg può scatenare un' escalation

“Ci state portando dritti alla Terza Guerra Mondiale. Giorgia Meloni, la strategia di scommettere sulla vittoria militare – che stai subendo passivamente – ci sta portando in guerra. È una follia pensare di mandarci in guerra con la Russia e le sue 6000 testate atomiche. lanotiziagiornale

Stanno suscitando scalpore e preoccupazioni le parole che il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, ha rilasciato in un'intervista al settimanale The Economist Stoltenberg infatti ha invitato gli alleati a «togliere il divieto di utilizzare le armi fornite all'Ucraina per colpire Mosca o il territorio russo».

panorama