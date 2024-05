Armi Nato per colpire la Russia - anche Scholz prende le distanze da Stoltenberg | Le regole concordate finora con l’Ucraina funzionano

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 26 maggio 2024) “Abbiamo concordatochiare conper le consegne dieffettuate. E. Almeno questa è la mia teoria”. Con queste parole – pronunciate nel corso della visita di Stato in Germania del presidente francese Emmanuel Macron –il cancelliere tedesco Olafallontana l’ipotesi di consentire alle forze di Kiev di usare i missili forniti dai Paesi occidentali perin territorio russo. Ad accendere il dibattito sul tema, qualche giorno fa, è stato il segretario generale dellaJens, che in un’intervista all’Economist ha incoraggiato gli alleati a superare il veto in questo senso per migliorare la capacità di difesa ucraina. Un invito rivolto soprattutto agli Usa – dove la Casa Bianca ora sembra aperta a superare l’ennesima linea rossa – ma pure alla Germania, che ha fornito alartiglieria a lungo raggio come il lanciarazzi Mars II, con ha una gittata di oltre ottanta chilometri (pur rifiutandosi di inviare i missili Taurus, che arrivano a cinquecento).