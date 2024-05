Antonio Socci | la rivoluzione dei figli e l' intuizione di Arendt

(Di domenica 26 maggio 2024) La recente indagine dell'Istat sui giovani, il futuro, la famiglia e iha sorpreso tutti (lo vedremo). Se son rose fioriranno... Intanto ci ha ricordato una cosa fondamentale: occorrono misure economiche e servizi che favoriscano la natalità, certo, ma la scelta di mettere al mondonon è solo una questione economica, è anzitutto conseguenza di un sentimento della vita, individuale e comunitario. La storia dell'Italia del Novecento lo dimostra: il crollo demografico è cominciato da quando abbiamo raggiunto un benessere che nessuna generazione precedente aveva conosciuto. Ovviamente ci sono molte altre ragioni sociali dietro la scelta di avere o non avere. Ma essenziale è il clima culturale e spirituale in cui vive un popolo. Proviamo a ricordare la nostra storia. Al secondo dopoguerra della “ricostruzione”, mise fine il '68 della “dissoluzione”. La “ricostruzione”, dal 1945 ai primi anni Sessanta, era stata possibile grazie alla forza morale, al lavoro, ai sacrifici, al senso di comunità (se si vuole patriottico) e all'inventiva dei nostri padri che avevano avuto la fortuna di essere liberati dagli americani, anziché dai sovietici, e alle elezioni del 1948 ebbero l'intelligenza di scegliere il mondo libero anziché il comunismo.

