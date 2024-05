Anticipazioni La Promessa - Puntate Spagnole | Jimena Appicca Un Incendio Alla Villa!

Leggi tutta la notizia su uominiedonnenews

(Di domenica 26 maggio 2024)La: Manuel lasciae lei, in predafollia, incendia la. A rischiare la vita è soprattutto Catalina! Laprosegue e, nel corso delle, i telespettatori assistono ad un profondo cambiamento diche diventa sempre più fuori controllo. La donna infatti si renderà conto che Manuel non la ama e sarà proprio quest’ultimo a dirle che vuole vivere la sua storia d’amore con un’altra persona. A quel punto,perderà completamente la ragione.La: Manuel ama Jana,furiosa! Nel corso dellede La, il rapporto tra Manuel e Jana, che si era raffreddato a seguito del matrimonio di quest’ultimo contempo fa, torna ad essere quello di un tempo. I due si lasciano andarepassione in più occasioni e decidono anche di organizzare un viaggio insieme all’insaputa di tutti, abbandonando di punto in bianco Laper diversi giorni.