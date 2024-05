Amianto al Sant’Andrea | Controlli in tutti gli edifici

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 26 maggio 2024) Appresa la notizia del ritrovamento diall’interno dell’ospedale– in particolare nella pavimentazione del reparto di Radiodiagnostica – Asl 5 ha tenuto immediatamente a precisare che i locali la cui pavimentazione è composta da fibre di"non sono destinati ad attività ambulatoriali poiché trattasi di ambienti che prevedono una presenza sporadica di personale dipendente". Aggiungendo che "daieffettuati non si evidenziano le condizioni per un rilascio di fibre d’in aria e i valori rilevati sono molto al di sotto dei limiti previsti dalla legge; in ogni caso, a scopo cautelativo la linea adottata dall’azienda è stata comunque quella di disporne la rimozione. Pertanto, tramite gara d’appalto, è stata individuata una ditta per le attività di bonifica e ripristino dell’area coinvolta che ha predisposto l’accesso al cantiere tramite ponteggio esterno al fine di permettere il proseguimento delle attività all’interno della struttura ed arrecare meno disagio possibile agli operatori".